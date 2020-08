Vídeo: especialista orienta como falar sobre a morte com as crianças

A morte não é um assunto fácil de se abordar: é um tema pesado e angustiante, até mesmo para os adultos. Por isso, muitos pais ficam em dúvida sobre como falar sobre a morte com os filhos pequenos – e até mesmo se devem tocar no assunto. A psicóloga Camila Torres, que também é professora universitária e doutora em psicologia social, afirma que sim, é preciso conversar sobre a morte com as crianças. Afinal, a morte faz parte da vida.

Segundo Camila, os pais geralmente ficam perdidos em relação a como falar sobre a morte com as crianças. Quando alguém próximo falece, seja um familiar, amigos ou colegas, ou até mesmo o bichinho de estimação da criança, os adultos podem ficar sem saber como contar. Nesse momento, é comum que eles procurem psicólogos para entender melhor como lidar com a situação, diz Camila.

E ela explica que, apesar de ser um momento muito triste para toda a família, os pais devem entender que as crianças podem lidar com uma situação como a morte. “E a orientação que a gente sempre dá, do ponto de vista psicológico, é ser o mais claro possível em relação a esse assunto. Não precisamos dar os dados muito concretos para essa criança, porque ela não tem condição de entender. Mas podemos falar na linguagem mais próxima dela”, Camila recomenda.

Para Camila, é um erro tentar proteger os filhos privando-os da informação. Ela dá o exemplo de quando alguém da família está doente. “A criança está entendendo tudo que está acontecendo, porque ela é muito esperta. Ela percebe o ambiente, ela percebe as sensações, ela percebe as conversinhas de canto, os olhares. E isso vai gerando muita angústia para a criança”, diz a psicóloga. Assista ao vídeo abaixo para conferir todas as orientações da psicóloga Camila Torres em relação a como falar sobre a morte com os filhos pequenos. O vídeo é da Phitters, nossa produtora de cursos online.

