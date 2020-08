Cabelo branco: 5 óleos naturais eficazes no combate aos fios grisalhos

O seu cabelo está maltratado pelo calor do secador e da chapinha e você quer recuperá-lo? Pois saiba que há óleos naturais que podem te ajudar. Eles trarão brilho e saúde aos seus fios — e, além disso, vão impedir o surgimento do cabelo branco!

Óleos naturais para o cabelo branco

Óleo de alecrim

Este óleo contém antioxidantes naturais que ajudam a remover cabelos grisalhos. Também acelera o crescimento do cabelo. Basta aplicar algumas gotas de óleo de alecrim da raiz para as pontas com uma massagem leve e deixá-lo agir por meia hora.

Óleo de coco

O óleo de coco contém vitaminas E e K, ácidos graxos e ferro, que elimina caspa e também ilumina o cabelo. Diga adeus às pontas duplas e aos fios fracos. É aconselhável aplicá-lo da raiz até as pontas e deixá-lo agir durante toda a noite.

Óleo de argan

Elimine o frizz e mantenha o cabelo hidratado, trazendo-o de volta à vida e protegendo-o contra os raios ultravioleta. Aplique o óleo de argan nas pontas e deixe agir por uma hora. Depois, remova-o com água fria.

Óleo de abacate

Este óleo tem vitaminas A, B, D e E, que fortalecem seu cabelo, evitando sua queda e fazendo-o crescer mais rápido e saudável. Aplique do meio do cabelo até as extremidades e deixe agir por 30 minutos. Em seguida, enxágue com água morna.

Óleo de rícino

O óleo de rícino é ideal para combater cabelos grisalhos e a caspa devido às suas propriedades hidratantes e fortificantes, bem como controlar o excesso de gordura. Basta aplicá-lo em seu cabelo com uma massagem suave e deixá-lo agir por 10 minutos. Em seguida, basta removê-lo com água fria.