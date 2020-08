A Nutella virou um ingrediente querido no mundo todo. Perfeita para doces, ela pode ser utilizada em diversas receitas. No entanto, seu preço elevado faz com que poucas pessoas possam ter acesso ao produto industrializado. Mas com a receita do canal Denise Kuperman você consegue fazer uma Nutella caseira com apenas 3 ingredientes.

Ingredientes

200g avelã

1/4 x cacau em pó

1/2 x açúcar mascavo

Modo de preparo

