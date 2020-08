6 conjuntos para você renovar a sala de jantar

Primeiro foi o boom das vendas de álcool em gel. Depois foi o das máscaras de proteção, em seguida o das cadeiras de escritório. Logo depois, houve o upgrade dos equipamentos de informática, a troca dos sofás até chegar nas cortinas. Com as pessoas passando mais tempo em casa desde que a quarentena começou, em março, a renovação do próprio lar entrou na lista de prioridades. Agora, o comércio já registra crescimento nas vendas dos conjuntos de móveis para sala de jantar.

Em dezembro de 2019, o setor moveleiro fechou o balanço com um crescimento de apenas 1,8%. Neste ano, porém, só até o mês de julho, o crescimento já atingiu 11,6%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), realizada regularmente pelo IBGE.

Para quem está querendo ou precisando atualizar os móveis da sala de jantar, selecionamos 6 conjuntos entre os mais bem avaliados e mais vendidos do e-commerce brasileiro. Confira:

1. Mesa de Jantar Diamante com 6 Cadeiras Off White com Suede Preto





Conjunto ideal para te auxiliar na hora de receber seus convidados para um evento especial ou para um jantar de família, pois conta com um charmoso tampo em MDF com vidro e cadeiras estofadas e detalhes e pés em madeira maciça, que garantem o conforto e o requinte que sua sala de jantar precisa. Compre a partir de R$ 4.616,45.

2. Conjunto de Mesa com 6 Cadeiras Preto Reno com Nápolis Kappesberg





O modelo, fabricado com materiais de alta qualidade e extremamente resistentes, é ideal para fazer parte da sua cozinha ou sala de jantar e garantir refeições mais aconchegantes para sua família e convidados, sempre com o toque de charme que sua casa merece. Compre a partir de R$ 3.099,99.

3. Conjunto de Mesa de Jantar com 6 Cadeiras Argélia Ameixa Negra e Preto





Não há nada mais prazeroso do que recepcionar convidados e receber elogios para sua casa, e com o Conjunto de Mesa de Jantar Argélia vai ser um destaque na sua casa. Suas 6 cadeiras com assento e encosto em espuma D18 garantem comodidade para seus amigos e refeições mais felizes para sua família, além de um estilo incrível para a sua sala de jantar. Compre a partir de R$ 2.690,00.

4. Mesa 328 Vidro Incolor Cromada com 6 Cadeiras Branca Carraro





Com estrutura em aço, este conjunto com seis cadeiras além de durável é muito bonito e combina com praticamente todo o tipo de decoração, das mais tradicionais até as moderninhas. Compre a partir de R$ 2.830,71.

5. Conjunto Mesa Oval 6 Cadeiras Paris Alumínio Fundido





Este conjunto é mais rústico e combina tanto para quem tem uma cozinha maior ou quer dar um ambiente diferente para a sala de jantar. Tem estrutura em alumínio fundido e acabamento da estrutura em pintura eletrostática, garantindo maior durabilidade. Compre a partir de R$ 4.450,50.

6. Conjunto de Mesa com 6 Cadeiras Móvel Rústico





Produzido em madeira de demolição tem acabamento com cera de carnaúba, mas pode ter aplicação verniz para impermeabilização. O tampo tem cerca de 2 metros de comprimento o que proporciona amplo espaço para as refeições. Compre a partir de R$ 2.690,00.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.