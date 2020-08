Veja o nome dos cães de algumas celebridades

View this post on Instagram

These two love cuddles and are just filled with love. I thought by rescuing them I would be helping them have a better life, but today I see that we are the ones who got a better life by experiencing their unconditional love everyday! Who are you spending your time with? Hope you are surrounded by love wherever you are. #love #quarantinecompanions ❤️🙏😘 Esses dois adoram carinho e são cheios de amor. Eu pensei que ao adotá-los estaria dando uma vida melhor a eles, mas hoje vejo que eles é que tornam as nossas vidas melhores com seu amor incondicional todos os dias! Com quem você está passando seu tempo? Espero que você esteja cercado de amor onde quer que esteja. #amor #companheirosdequarentena