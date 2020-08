O teste viral que pode dizer muito sobre a sua personalidade

Nos últimos meses, os testes de personalidade baseados em ilusões de ótica se tornaram bastante populares. Segundo o portal Mitre, muitos psicólogos utilizam métodos parecidos para conseguir pistas sobre a personalidade de seus pacientes.

Nesse tipo de teste é muito importante focar na primeira imagem que você vê. É claro que eles não fornecem um perfil completo da sua personalidade, mas podem nos apresentar algumas informações intrigantes. Vamos tentar um deles?

Reprodução / Mitre

Se você viu o leão:

Você está sempre interessado em chegar à raiz das coisas e não tem medo de enfrentar as suas incertezas mais resilientes. Você é uma pessoa muito corajosa, que nunca tem tempo para ficar entediado e está sempre pronto para organizar novas aventuras! Você é um líder nato que não gosta de pessoas que desanimam rapidamente.

Você faz tudo com rapidez: quer antecipar esses momentos breves, mas intensos. Frequentemente é visto como a pessoa mais odiada do grupo, mas com o tempo consegue fazer com que os outros te apreciem pelo que realmente é.

Se você viu um pássaro exótico:

Talvez você se sinta uma pessoa um pouco atordoada ou até mesmo descuidada. Entretanto, você tem uma personalidade criativa e um desejo de mudar o mundo. Você não desiste mesmo quando te dizem que "não é possível". Na sua natureza, existe a busca pela justiça, mesmo que isso muitas vezes te leve a problemas.

As pessoas te subestimam ou te consideram fora da realidade só porque você não cede a padrões pré-estabelecidos. Mas você é uma pessoa especial, nunca se esqueça disso! São pessoas como você que têm o dom de melhorar o mundo.