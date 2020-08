Os signos que podem perder o interesse depois que conquistam alguém

Alguns signos do zodíaco tendem a perder o interesse depois que conseguem conquistar o coração daquela pessoa que estavam interessados.

Confira quais são:

Áries

O ariano faz muitas promessas e se esforça bastante para conquistar alguém, mas infelizmente também pode acabar desanimando quando consegue o que quer. Ele demonstra isso quando já não parece mais tão entusiasmado e considerado, deixando transparecer que se importa menos com o que você pensa ou sente.

Touro

O taurino não gosta de passar vontade e se dedica bastante até alcançar o que quer usando seu poder de sedução. No entanto, ele pode parar de tentar chamar a sua atenção depois que conquista, partindo para outra ou mostrando aspectos negativos da sua personalidade que estavam ocultos.

Sagitário

O sagitariano pode ser muito intenso e apaixonado quando se interessa por alguém, fazendo o possível para conquistar rapidamente. Toda essa velocidade pode fazer com que ele também se desinteresse rápido depois que o outro cede as suas investidas. Nem sempre desaparecem do nada, mas demonstrar pouca vontade em evoluir na relação.

Peixes

O pisciano é romântico e pode ficar muito conectado quando se interessa por alguém, fazendo o possível para ser correspondido. No entanto, ele também é confuso e pode perder o interesse depois que chega onde quer. Este signo costuma a ter desculpas perfeitas para sair dessa sem ser julgado negativamente.