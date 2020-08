Os signos que podem atrair um novo amor após a Lua Nova em Leão

Este 18 de agosto é marcado pela Lua Nova em Leão e nos próximos dias alguns signos podem atrair e ter uma surpresa com um novo amor em suas vidas.

Confira quais são:

Touro

Momento muito propício para desenvolver o romance a partir de conversas e mostrando a própria essência; não tenha medo de manifestar seus talentos. Novas pessoas podem chegar à vida amorosa e deixá-lo mais estimulado a lidar com tudo o que envolve relacionamentos. A comunicação aumenta e casais podem se aproximar ainda mais. Se abra ao amor e deixe mágoas no passado.

Leão

Momento em que seu brilho interior começa a iluminá-lo por completo. O charme aumenta e novas pessoas podem chegar a sua vida; sua percepção sobre pretendes aumenta e você também pode se surpreender com quem já está ao seu lado. Este signo está propenso a se apaixonar rapidamente e deve ter cautela para não ir com muita sede ao pote. Você ficará de olho e novos horizontes em todas as áreas da sua vida.

Capricórnio

Relacionamentos harmoniosos começam a interessá-lo e pessoas com coisas em comum pode chamar sua atenção mais do que nunca. As conexões amorosas e o afeto ganham destaque em sua vida, o que o faz ficar mais atento a possíveis pretendentes que já podem estar ao seu redor. As coisas podem se tornar sérias ou ainda mais sérias nos relacionamentos. É preciso manter os olhos bem abertos para novas oportunidades – e não só no amor.