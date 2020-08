McDonald's vai vender 'molho especial' do Big Mac em edição limitada

O McDonalds vai voltar a comercializar o “molho especial” do Big Mac, principal sanduíche do cardápio da rede, separadamente em frascos de 190g ou potes de 23g. Os itens serão vendidos dentro de um combo, por tempo limitado, com a versão do “Duplo Big Mac”.

Na versão com o pode de 23g, a oferta com sanduíche, de quatro hambúrgueres, batata frita e bebida sai por R$ 29,90. Para levar o frasco de 190g, o combo sai por R$ 34,90.

O objetivo da ação, segundo o CMO do McDonald’s Brasil, João Branco, é aproximar os clientes do produto em tempos de distanciamento social e quarentena. “O público pode apreciar esse ingrediente no restaurante ou em casa, adicionando ainda mais sabor aos sanduíches ou aos seus acompanhamentos preferidos”, afirmou.

O lote está disponível em restaurantes por todo o Brasil e a ação vai durar enquanto restarem os estoques.