Ghost of Tsushima: Lendas chega para PlayStation 4 ainda em 2020

Ghost of Tsushima: Lendas, um novo modo co-op multiplayer online, será um download gratuito para quem já possui Ghost of Tsushima para PlayStation 4 (PS4).

Como revelado pela Sony, a novidade chega ainda este ano. O novo modo multiplayer co-op é inspirado pela mitologia japonesa.

“Lendas é uma experiência inteiramente nova – é um modo separado que não acompanha Jin ou seus companheiros de jornada, em vez disso focando em quatro guerreiros que são tidos como lenda nas histórias contadas pelo povo de Tsushima”, revelou.

Segundo as informações, a campanha para um jogador de Ghost of Tsushima se concentra no mundo aberto e na exploração da beleza natural da ilha, mas Lendas é misterioso e cheio de fantasia, com locais e inimigos inspirados pelo folclore e mitologia japonesa, com ênfase em combate cooperativo e ação.

“Você poderá se juntar com amigos ou desconhecidos online e jogar Lendas em grupos de 2-4 jogadores. Cada jogador pode escolher uma entre quatro classes diferentes: Samurai, Caçador, Ronin ou Assassino”. Confira:

Com informações da Sony

LEIA TAMBÉM: