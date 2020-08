Ele é muito versátil e pode ser encontrado no guarda-roupa de diversas fashionistas. Já sabe qual é? Estamos falando do tênis branco que é um item que combina com muito estilos.

Ele vai bem, por exemplo, com uma roupa mais sensual, confortável ou até mesmo mais casual. Para provar que este tênis curinga é perfeito, e que pode ser seu grande aliado no momento de compor um look, selecionamos algumas inspirações.

Vem ver!

