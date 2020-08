Crianças podem ajudar nas tarefas domésticas: saiba como

Você sabia que as crianças podem ajudar nas tarefas domésticas? Auxiliar os pais a organizar a casa traz benefícios para os pequenos, ajudando no desenvolvimento de habilidades, na percepção de seus interesses e também na formação de noções de responsabilidade, cuidado, autonomia e independência. Desde cedo, eles também aprendem a dinâmica do lar e tornam as tarefas domésticas um hábito. Outra vantagem é que a autoestima das crianças é fortalecida, pois elas sentem-se úteis e parte da família.

A psicopedagoga Marisa Bianco destaca a parceria que crianças e pais formam quando os pequenos participam das tarefas domésticas. "Assim como os pais se mostram parceiros das crianças, dê a oportunidade de a criança se mostrar parceira também, convidando-a para participar dos trabalhos de casa”, sugere Marisa. Mas ela ressalta: é preciso respeitar as idades.

Nathalia Pontes, coordenadora de pesquisa e desenvolvimento educacional da plataforma de conteúdo PlayKids, concorda e acrescenta que cada criança tem seu tempo de desenvolvimento. "Executar tarefas de casa é como qualquer outro aprendizado para as crianças e cada um tem seu tempo. É importante que os pais se atentem a isso quando forem ensinar aos pequenos as atividades diárias", afirma. "Além disso, é fundamental que essas tarefas sejam acompanhadas de um adulto, isso vai garantir que sejam executadas com segurança", diz Nathalia.

De acordo com a idade, as crianças podem ajudar nas tarefas domésticas mais simples ou que envolvem mais habilidades. Veja abaixo quais atividades são indicadas para cada faixa etária.

De 2 a 3 anos

Nessa idade, as atividades indicadas são mais simples: guardar brinquedos e calçados, levar roupas sujas para o cesto, limpar pequenas superfícies e até ajudar na organização da mesa na hora da refeição.

De 4 a 5 anos

Nessa faixa etária, as crianças podem começar a arrumar a mochila da escola, além de tirar pó de alguns móveis, organizar itens da casa (como guardar as compras), regar plantas, ajudar a arrumar o quarto, colocar roupas na máquina de lavar e até guardar louças.

De 6 a 8 anos

Com essa idade as crianças podem ajudar nas tarefas domésticas a seguir: esvaziar o lixo do banheiro, ajudar a estender e tirar roupas do varal, lavar louças, varrer e passar pano em alguns cômodos menores da casa, guardar roupas, organizar armários e até ajudar os pais no preparo de algumas refeições.

Acima de 8 anos

A partir dos 8 anos, a criança já consegue desempenhar funções mais complexas, como limpar o próprio quarto, cuidar do animal de estimação, preparar lanches, trocar a roupa de cama, ajudar a preparar o jantar e, caso tenha, pode começar a ajudar a cuidar de um irmão mais novo.

