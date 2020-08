A cor que aumenta o poder de cada signo do zodíaco

Cada signo do zodíaco possui uma conexão especial com um cor que o ajuda a aumentar seu poder. Confira:

Áries

O vermelho ajudará intensificar o poder da paixão que move o ariano em todas as suas decisões.

Touro

O verde ajudará o taurino a impulsionar o poder do crescimento estável, mas sempre vivo.

Gêmeos

O amarelo impulsiona o poder da criatividade e inspiração que fazem parte da personalidade do geminiano.

Câncer

O branco atrai a poder de compreensão e serenidade que o canceriano almeja, sem anular sua sensibilidade.

Leão

No caso do leonino, o poder de trazer luz para ele e para os outros é intensificado com o dourado.

Virgem

O marrom pode aumentar o poder do virginiano de ter os pés no chão, mas nunca estagnar seu crescimento.

Libra

O libriano tem seu poder de encantar a partir de uma essência atenciosa multiplicado com a ajuda do azul.

Escorpião

A cor que pode intensificar o poder da sua natureza misteriosa, mas muito profunda, é o preto.

Sagitário

O roxo pode aumentar o poder do sagitariano de transformar a dificuldade em otimismo e visualizar novos caminhos.

Capricórnio

O cinza pode aumentar seu poder de ser resistente como as pedras e encarar tudo com muita força de vontade.

Aquário

O turquesa pode aumentar seu poder de ter ideias se destacam das convencionais e o fazem se diferenciar.

Peixes

O verde claro pode trazer o poder de melhorar seus dons naturais e inspiração.