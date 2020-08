Aplicativo WhatsApp para Android recebe novo update com ajustes

O WhatsApp disponibilizou, nesta terça-feira (19), uma nova atualização beta do aplicativo de mensagens. Com alguns ajustes internos, a nova versão de número ‘2.20.198.7’ é voltada para celulares com sistema Android.

No entanto, o update é exclusivo para os usuários que participam do programa de testes do popular app.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, em breve o update será liberado para os demais usuários.

Novo recurso

A plataforma também liberou um novo recurso de pesquisar adesivos (stickers) para alguns usuários beta, recentemente.

A novidade ainda em desenvolvimento dividirá os stickers existentes com base no estilo. Além disso, o app também deve oferecer uma barra de buscas. Confira:

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.198.5: what’s new? WhatsApp introduces tabs for searching stickers — the feature is "partially" under development.https://t.co/qYPgv1J9m0 — WABetaInfo (@WABetaInfo) August 14, 2020

