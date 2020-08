Adeus desodorante? Estes dois produtos prometem combater o odor nas axilas

Ok, não estávamos preparadas para algo tão inovador, mas a Visto.Bio, empresa 100% brasileira de biotecnologia aplicada à sustentabilidade, decidiu lançar dois produtos que prometem combater o odor nas axilas e fazer com que o consumidor use cada vez menor desodorante.

A empresa lançou a campanha o “Adeus Desodorantes” de desintoxicação do corpo, composto por dois produtos da marca, o Visto.Bio Original e Visto.Bio Antisséptico.

“Combinado a um protocolo de uso e acompanhamento de especialistas, o programa busca eliminar as bactérias responsáveis pelo mau odor e fortalecer as bactérias de proteção natural do corpo. Após as primeiras semanas de uso, o mau odor do suor é combatido, viabilizando a exclusão ou redução do uso de desodorantes e antitranspirantes”, explica a marca em comunicado.

As aplicações dos produtos ocorrem da seguinte forma:

O Visto.Bio Original deve ser utilizado em roupas nas regiões que entram em contato com o suor, enquanto o Visto.Bio Antisséptico, é utilizado diretamente nas axilas. “Esta combinação garante o controle e o equilíbrio da microbiota das axilas, permitindo, com o tempo, que as bactérias naturais da pele dominem o espaço que antes era tomado pelas bactérias do mau cheiro. O tempo do programa pode variar, dependendo do organismo de cada pessoa e principalmente dos produtos que ela utilizava antes”, explica.

LEIA TAMBÉM