5 cores de cabelo para ir de morena para loira sem danificar os fios

Cabelo loiro mais pele morena é uma das tendências que continuarão a dominar 2020. Ao contrário do que se acreditava anteriormente, existem algumas tonalidades que complementam essa cor da pele.

Segundo o portal Nueva Mujer, existem diferentes efeitos de cor que vão te ajudar a ir do cabelo escuro para o cabelo claro sem ter que ajustá-lo o tempo todo.

Efeitos de cor

Bege

Tons bege combinam perfeitamente com cabelos castanhos. Você pode concentrar as luzes na frente ou combiná-las com um gradiente para um efeito mais harmônico de pontas claras.

Babylights

Para um efeito muito mais natural, do brilho à iluminação, escolha as babylights. Esse efeito é alcançado com luzes muito finas, clareando-as para criar mais dimensão e movimento. Você pode escolher entre tons muito claros e escuros, dependendo do estilo que deseja alcançar.

Amarelo

Embora muitos de nós tenhamos medo do amarelo quando pensamos em um cabelo loira, este ano os coloristas encontraram uma maneira de alcançar efeitos mais naturais e maior dimensão nos desenhos.

Baby blonde

Nesta temporada, uma das cores que conquistará as jubas das mulheres mais elegantes é o baby blonde, que remete a um tom loiro platinado. Esse efeito simula o cabelo loiro das crianças, que é mais escuro na raiz e fica mais claro nas extremidades.

Loiro platinado

Para as garotas mais ousadas, tons banhados a platina podem ser a melhor escolha. Seja em um gradiente ou em uma cor completa, esse tom cria um visual moderno e arriscado.

Antes de fazê-lo, você deve levar em conta que, para alcançar um tom muito claro, você terá que passar por vários processos de descoloração. Então seja paciente e consulte primeiro um colorista profissional.