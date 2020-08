10 novos recursos que serão ativados em breve pelo aplicativo WhatsApp

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha, atualmente, em novos recursos para os usuários da popular plataforma.

Pelo menos dez novidades serão liberadas muito em breve pelo app (Android e iOS). Confira os detalhes:

Vários dispositivos

O WhatsApp desenvolve uma função que permite até 4 dispositivos conectados em uma mesma conta simultaneamente.

WABetaInfo

Atualmente, o aplicativo está trabalhando para sincronizar o histórico de bate-papo entre as plataformas. A novidade funcionará para os sistemas Android e iOS.

Sistema iOS

Além disso, a plataforma também desenvolve um aplicativo para iPad, que será lançado após a ativação do recurso principal (vários dispositivos).

Com isso, o usuário poderá utilizar o WhatsApp no iPhone e no iPad ao mesmo tempo, por exemplo.

Pagamentos no app

O app de mensagens também planeja atualizar a 'Política de Privacidade' para usuários brasileiros.

A medida deve incluir (provavelmente) algo sobre ‘Pagamentos' (WhatsApp Pay), que foi suspenso pelo Banco Central. No entanto, não está totalmente claro o que deve ser modificado.

Segurança do app

Outra novidade em desenvolvimento está relacionada sobre a segurança do usuário.

Aparecerá em breve um novo alerta (sobre a criptografia de ponta-a-ponta) sempre que o usuário iniciar uma nova conversa.

Multi wallpapers

A plataforma também trabalha em um novo recurso que permite usar papéis de parede diferentes em bate-papos distintos, conhecido como multi wallpapers.

WABetaInfo

Modo de pesquisa

O WhatsApp desenvolve em um novo modo de ‘pesquisa avançado’. A função será liberada para Android e iOS em breve.

Atualmente, a plataforma trabalha para melhorar a interface da função, que permitirá pesquisar um tipo de mensagem específica.

Mensagens autodestrutivas

O aplicativo de mensagens também enviou recentemente uma nova atualização beta para o sistema operacional Android, elevando a versão para 2.20.197.10.

No update, a plataforma implementou um painel que apresenta ‘mensagens expiradas’ (mensagens autodestrutivas).

Ao ativar o recurso, pode-se escolher o quanto as próximas mensagens vão durar no bate-app. Quando disponível, qualquer pessoa poderá ativar e desativar as mensagens nos bate-papos.

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Novos Emojis

O popular app vai liberar ainda novos emojis para os usuários, sendo 138 no total. A novidade chegará apenas para os usuários do WhatsApp no Android.

App personalizado

A plataforma liberou um novo recurso de pesquisar adesivos (stickers) para alguns usuários beta, recentemente.

A novidade, para o sistema do Google, ainda está em desenvolvimento e não conta com data de lançamento. Confira:

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.198.5: what’s new? WhatsApp introduces tabs for searching stickers — the feature is "partially" under development.https://t.co/qYPgv1J9m0 — WABetaInfo (@WABetaInfo) August 14, 2020

Live no app

Diferente dos recursos que já estão em desenvolvimento, outra novidade também pode entrar na mira do app de mensagens em breve.

Rumores sugerem que o WhatsApp contará com a opção de transmissão ao vivo, de forma nativa. Segundo o site WABetaInfo, que sempre revela novidades do app, o recurso pode começar a ser desenvolvido em breve.

LEIA TAMBÉM: