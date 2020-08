As 10 frutas que, comprovadamente, ajudam você a emagrecer de forma saudável

Aqueles que cuidam da sua dieta e estão sempre atentos a opções nutritivas e de baixa caloria amam frutas, porque elas são uma excelente escolha de lanche e sobremesa.

No entanto, muitos nutricionistas alertam que existem frutas que contêm muito açúcar, e outras que são uma bomba calórica, e por isso não as recomendam tanto.

Sendo assim, o portal Nueva Mujer listou as frutas que são leves e nos permitem perder peso. Confira:

Toranja

É de baixa caloria e rica em fibras e ajuda a ter uma barriga chapada.

Cereja

É baixa em calorias e grande aliada para acelerar a recuperação muscular após o treinamento.

Pera

Para cada pera você come, são seis gramas de fibra, o que ajuda a manter o seu estômago cheio até a próxima refeição.

Mirtilo

Luta contra grupos de gordura e tem cerca de 55 calorias por 100 gramas. Então você pode comê-la como um lanche.

Maçã

É muito baixa em calorias e muito rica em fibras e antioxidantes.

Melancia

Tem uma má reputação por fornecer cerca de 6 gramas de açúcar para cada 100 gramas da fruta. Mas, mesmo assim, é recomendada para a perda de peso. A razão é que ela é muito rica em água e tem poucas calorias.

Limão

Beber água com limão em jejum é um dos hábitos de muitos pela manhã.

Pêssego

Ajuda a diminuir o colesterol. Além disso, especialistas explicam que as frutas com caroço são muitas vezes as que têm menos açúcar.

Morango

É rico em fibras, água, nutrientes, antioxidantes e vitamina C.

Coco

Ajuda você a sentir saciedade por mais tempo, porque contém gordura saudável, que é lentamente digerida e transformada em energia. E como a sua água é mineralizada, é ideal para beber depois de treinamentos.