Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 17 a 21 de agosto de 2020

Mais uma semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Você se caracteriza por ser muito alegre, com uma personalidade extrovertida; continue se destacando por isso. Sua amizade sincera e prestativa também renderá frutos positivos.

Você se destaca como empreendedor, mas deve ter cuidado com atitude impulsivas e ira que podem atrair problemas. É necessário se controlar, especialmente com o que for dizer.

Você compra roupas para um evento importante. Uma viagem pode surgir. É preciso ter cautela ao dirigir e cuidar mais da saúde. Você conserta algo em sua casa. Seus números da sorte são 20 e 30.

Touro

Você é um trabalhador incansável e sempre alcança suas honras por seus próprios méritos. Ser realista em seus objetivos e organizado o ajudará a conseguir ainda mais sucesso.

Ajude as pessoas queridas para atrair as melhores energias. Não esqueça nunca seus valores como a honestidade e sinceridade. Você deve ter cuidado com os problemas com ou legais.

Dias que muitos podem sentir vontade de mudar seu visual e tudo sairá bem. Em 17 de agosto a sorte chega e o azul atrai proteção. Seus números da sorte são 06 e 55. Cuide de sua mãe ou de uma figura feminina querida. Um amor do passado espera que você volte a entrar em contato.

Gêmeos

Seu signo está em um estágio de renascimento de energia e crescimento profissional, então não perca as oportunidades que se apresentam a você.

Tenha em mente que é bom ter confiança, mas ser competitivo e saber que as outras pessoas também são boas o faz estar preparado para o ambiente de trabalho.

Se você está em um relacionamento, tente entender que o amor não acaba, apenas se transforma. Tenha atenção com os problemas nervosos e nas costas; relaxe e continue se exercitando.

Às vezes você passa por situações fortes e problemas que trazem muita dor, mas nunca deve duvidar da própria capacidade de suportar as provas que a vida lhe coloca.

Tenha cuidado com conflitos no trabalho. Você tem sorte com os números 02 e 13, e sua cor é o azul. Você pode precisar fazer uma viagem por motivos de trabalho.

Câncer

Momento de grande otimismo em seu campo profissional e de surpresas com novos amores. Alguns podem precisar decisões firmes para mudar sua vida para melhor.

Aqueles que passam por dúvidas no amor devem escolher um caminho ou se distanciar para refletir. Os solteiros podem encontrar alguém especial do signo de Libra, Escorpião ou Peixes.

A sorte está em alta na vida financeira, mas você deve ter cuidado com fraudes e negócios duvidosos; sempre preste atenção, leia contratos atentamente e disfarce a desconfiança.

Seu melhor dia será quinta-feira, seus números da sorte 07 e 66. Sua cor para atrair a abundância é o amarelo. Tenha cuidado com problemas renais ou pulmonares.

Leão

Dias de responsabilidades e de enfrentar os seus medos na vida, ou seja, deixar para trás as indecisões e se esforçar para ter um futuro melhor.

Você também terá uma semana de reuniões e mudanças no seu ambiente de trabalho, por isso é preciso preparar um novo projeto ou para se desenvolver profissionalmente.

É preciso se afastar de obstáculos que atrapalham sua vida, como maus amigos ou amores que apenas sugam sua energia. Selecione melhor as pessoas ao seu redor.

Você recebe uma notícia animadora envolvendo lar ou moradia. Você muda seu visual. Tenha cuidado com problemas na lombar ou nas costas.

Seu melhor dia será segunda-feira, seus números da sorte são 12 e 33 e sua abundância será atraída pela cor vermelha. Você pode conquistar alguém do signo de Áries, Câncer e Sagitário.

Virgem

Momento de transformação e mudanças positivas em sua vida. Apenas é preciso deixar para trás tudo que estava te machucando e iniciar um capitulo. Bom momento para investir tempo e planejamento no empreendedorismo.

É hora de tomar iniciativas ou fazer a mudança de emprego que tanto deseja. Mantenha os pensamentos positivos diante da adversidade, pois isso o ajudará sempre a alcançar o sucesso.

Solteiros podem encontrar um amor muito compatível do signo de Sagitário, Aquário ou Áries. Seu melhor dia será quarta-feira, seus números da sorte 02 e 19; cor que atrai abundância é o dourado.

Uma proposta de trabalhar ou estudo pode exigir mudança de cidade ou país. Você deve ter atenção com as dores de cabeça e a ansiedade; cuide da sua saúde física e mental.

Libra

Momento positivo para a comunicação, no qual novas ideias podem surgir e ajudar a ser melhor profissionalmente, abrindo as portas do sucesso.

Apenas tenha cuidado inveja e a ganância; se controle e não permita que esses sentimentos invadam seu ser espiritual. Alguém pode oferecer um animal de estimação para você.

Uma mudança de local pode vir; fique tranquilo, pois isso o ajudará a se sentir mais livre e mais forte. Seu melhor dia será quinta-feira e seus números são 29 e 31. As cores claras ajudam a atrair abundância.

Você deve ter cuidado com as traições no amor e precisa cortar os laços com pessoas que não fazem bem. Aprenda a ficar um tempo sozinho. Você pode descobrir que alguém está doente e precisa do seu apoio.

Escorpião

Momento de otimismo e as agradáveis ​​surpresas. É a sua vez de ter o triunfo em suas mãos, então aproveite as oportunidades. Você deve estar atento a todas as possibilidades que surgem no ambiente de trabalho e não ligar para o que os outros vão dizer.

Haverão mudanças repentinas em seu ambiente de trabalho e pessoal; você deve estar sereno para tomar a melhor decisão. Tenha cuidado com os problemas estomacais e intestinais; tenha uma alimentação mais saudável.

Seu melhor dia será terça-feira e seus números da sorte são 11 e 20. O azul marinho trairá a abundância. Pague suas dívidas e economize.

Problemas de depressão e nervosismo pedem atenção e a busca por ajuda. Não se esqueça que sua saúde mental precisa ser cuidada tanto quanto a física.

Sagitário

Sua personalidade magnética se intensificará; você é muito forte e se destaca como um grande líder capaz de entusiasmar os outros. Seu signo é dotado de uma grande energia positiva que contagia quase a todos e resolve qualquer problema que apareça; tire proveito disso.

Tenha cuidado com ser cruel e realista de mais. Por natureza você está sempre em movimento e isso o ajuda a ter sucesso em tudo o que você faz; é preciso não estagnar.

Você terá sorte com os números 19 e 42. Um amor do signo de Áries, Leão ou Aquário pode chegar à sua vida. Você resolve seus problemas de trabalho e deve permanecer confiante.

Capricórnio

Cuidado com o lado da sua personalidade que é muito forte e controlador. Invista em se destacar por ser correto e trabalhador; a liderança vem com merecimento e você sabe disso.

Aceite que é preciso pedir perdão e reconhecer seus erros, pois você tende a ter dificuldade com isso. Isso pode ajudar especialmente na vida amorosa.

Sua capacidade de comandar e dirigir projetos no trabalho renderá bons frutos, especialmente se você não deixar o orgulho atrapalhar.

Esta semana você resolve assuntos burocráticos pendentes. Cuide das dores nos ossos e tente não ficar doente se enfrentar mudanças de clima. Você é muito apaixonado e pode atrair um novo romance. Seus números da sorte são 05 e 49.

Aquário

Momento de engenhosidade e habilidade para fazer as coisas e vender. Quase sempre você se destaca como administrador ou pela força que possui para mostrar o que acha, sempre usando a inteligência.

Lembre-se de economizar não só para alcançar seus objetivos materiais na vida, mas também para ter uma reserva de emergência.

Você é muito sociável e alegre, mas deve ter cuidado para não cair em vícios; evite os excessos de álcool e não se arrisque em festas.

No amor você adora conquistar e pode atrair um parceiro. Você recebe dinheiro extra. Uma viagem será feita até o final do mês. Seus números da sorte são 08 e 77.

Peixes

Semana emocional e profundamente sensível. Mantenha-se equilibrado e tome as decisões usando a sua intuição.

Seu signo pode sentir o que irá acontecer e está a frente dos outros, mas a pouca confiança em si mesmo o leva a se sabotar constantemente. Tente não se esquecer de fazer pagamentos.

No trabalho, você se destacará especialmente pela forma que lida com as outras pessoas. Nesta semana seus números são 01 e 27. Evite falar sobre seus planos para que eles não sejam sabotados pela inveja.

Cuidado com o que consome e tente ser mais desconfiado com as pessoas que encontra em festas ou reuniões. Seu parceiro permanecerá ao seu lado e é preciso aproveitar os bons momentos no relacionamento.