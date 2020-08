Este é jeans que virou tendência e é perfeito para mulheres baixinhas

Novidade para as fanáticas por tendência de moda: segundo a Lyst, plataforma que monitora os dados de pesquisa de moda, um jeans está com tudo entre as mulheres. Trata-se da J Brand Natasha que ficou entre as mais buscadas na plataforma esta semana.

Essa calça é de cintura ultra alta, tem o corte super skinny e fecho de cinco botões, que permite que as pernas pareçam mais longas. “Fabricadas em jeans stretch para um ajuste confortável e justo, elas também são fáceis de vestir para cima ou para baixo para o dia ou a noite”, explica a plataforma.

Confira alguns modelos da tendência

