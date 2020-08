Disponível nova atualização do aplicativo WhatsApp para Android

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou, nesta segunda-feira (17), uma nova atualização para os usuários da plataforma.

A versão de número 2.20.196.16 está disponível para sistema operacional Android (saiba como atualizar neste link).

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o novo update realiza ajustes internos no popular aplicativo.

NOVO RECURSO

O app de mensagens também trabalha, atualmente, em uma nova função. Como revelado pela página, a plataforma liberou um novo recurso de pesquisar adesivos (stickers) para alguns usuários beta.

A novidade, para o sistema do Google, ainda está em desenvolvimento e não conta com data de lançamento. Confira:

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.198.5: what’s new?

WhatsApp introduces tabs for searching stickers — the feature is "partially" under development.https://t.co/qYPgv1J9m0

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 14, 2020