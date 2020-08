Campanha oferece até 50% de desconto em atrações turísticas no Rio de Janeiro

Visando a retomada do turismo no Rio de janeiro, a campanha "Redescubra o Rio" está oferecendo até 50% de desconto em cinco atrações turísticas da cidade. Participam da campanha o AquaRio, o Bondinho do Pão de Açúcar, o Jardim Botânico, a Paineiras Corcovado, a Rio Star e o Trem do Corcovado.

“O percentual exato de desconto é estabelecido individualmente e a critério de cada atrativo ou estabelecimento e é aplicado sobre preço de cada ingresso individual ou produto oferecido”, explica a campanha.

Para conquistar o desconto, o turista deve ser realiza a compra online direto no estabelecimento escolhido, “com exceção daqueles estabelecimentos ou atrativos cujas vendas de ingresso ou produto são realizadas exclusivamente na modalidade presencial, como é o caso do Jardim Botânico”.

