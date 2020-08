Cabelo maltratado: 5 penteados para disfarçar os fios agredidos

Muitas de nós buscamos soluções para o cabelo agredido, causado pela quarentena e os meses em que não conseguimos cortá-lo. Uma maneira de escondê-lo é com penteados que nos fazem sentir mais confortáveis. Veja:

Penteados para cabelo maltratado

Coque com tranças

Este penteado é perfeito para dias quentes e pode ser feito em menos de 5 minutos. Divida o cabelo ao meio e, de cada lado, crie uma trança francesa. Comece com o cabelo perto da testa e continue até chegar na nuca. Junte as duas extremidades em um rabo de cavalo baixo e, em seguida, enrole o cabelo para criar um coque.

Space buns

Este penteado ajuda você a parecer mais jovem, independentemente da textura do seu cabelo. Divida o cabelo ao meio e, de cada lado, faça um rabo de cavalo alto. Em seguida, enrole o cabelo para criar um coque e prenda-os com alfinetes. Para fazer seu penteado durar mais tempo, você pode aplicar um pouco de spray.

Tranças boxer

Divida o cabelo ao meio e, de cada lado, crie uma trança da sua testa até o pescoço. Prenda as pontas e arrume os fios soltos com um pente e gel.

Trança lateral

Para garotas de cabelo comprido, este é o estilo mais simples. Divida o cabelo de lado. Comece a trançar do seu pescoço até as pontas. Você pode adicionar acessórios para decorar.

Rabo de cavalo alto

Embora não seja recomendado fazer esse penteado todos os dias por causa da tensão que é aplicada ao cabelo, o rabo de cavalo alto faz com que as características do rosto se destaquem e, além disso, afina o rosto.