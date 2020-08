Aprenda a fazer mini kibe com apenas 3 ingredientes

Você sabia que com apenas 3 ingredientes é possível fazer mini kibe? Veja como é simples com a receita do site “3Ingredientes”.

INGREDIENTES:

500g de trigo para quibe (triguilho)

500g de carne moída (patinho de preferência) •

cebolas raladas

MODO DE PREPARO:

1. Coloque o trigo em uma forma de bolo, para espalhar bem.

2. Despeje 750 ml de água fervendo e deixe tampado com um pano de prato por 40 minutos, (Utilizando essa quantidade de água não será necessário escorrer).

3. Agora adicione a carne moída acebola e sal a gosto, misturando bem.

4. Enrole em formato de quibe, frite em óleo bem quente.

