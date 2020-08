10 frutas que seu cão PODE comer

Os veterinários são unânimes em afirmar que as frutas são um excelente complemento alimentar para os cães, até mesmo substituindo os petiscos industrializados.

Porém, antes de dar para seu cão, a fruta deve ser bem lavada, cortada em pedaços pequenos, de acordo com o tamanho do animal, e ter a casca e as sementes retiradas. Esses detalhes são muito importantes para não prejudicar o animal.

Mas nem todas as frutas podem ser dadas para os cachorros. Algumas delas são bastante perigosas para a saúde do animal, então é essencial saber quais frutas devem ser dadas diariamente aos cães.

Veja uma lista de 10 frutas que podem ser dadas sem medo para os cachorros:

1 – Banana

Fruta rica em potássio e carboidratos, pode até ser misturada na alimentação

2 – Pera

A pera tem fibras, ácido fólico, potássio, fósforo e vitaminas C, E, vitaminas B1 e B2

3 – Maçã

É de fácil digestão para os pets e tem vitaminas A, C, B, E , K e minerai

4 -Mamão

É bom para o trato intestinal do cachorro e tem vitamina A e C

5 – Melancia

Ajuda na hidratação e possui potássio, magnésio, vitaminas A e

6 – Laranja

Tem alto teor de água, fibra e vitamina C

7 – Melão

Ótimo para hidratar e refrescar no verão

8 – Kiwi

O kiwi é rico em vitamina C

9 – Caju

Rica em vitamina C e ferro, auxilia no sistema imunológico

10 – Coco

Oferece vitaminas e minerais, principalmente a vitamina E, que ativa o sistema imunológico e é antioxidante, tanto na polpa quanto na água