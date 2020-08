Os signos que podem ter que tomar decisões importantes esta semana

Uma nova semana acaba de começar e alguns signos do zodíaco devem se preparar, pois podem ter que tomar decisões importantes nos próximos dias.

Gêmeos

Uma decisão sempre deve ser tomada com o coração e mente em equilíbrio. É preciso ouvir a emoção e razão especialmente quando uma atitude pode impactar outras pessoas ou ter consequências duradouras. Olhar o que foi aprendido no passado e ouvir a intuição pode ajudar a ter ainda mais clareza.

Leão

Nem sempre é possível fugir de decisões; escapar pode deixar as conversas e tensões ainda mais difíceis. Quando você aceita que é preciso lidar com aquilo, por mais difícil que seja, as saídas começam a surgir dentro de você. Dê um tempo para escutar a si mesmo.

Libra

A necessidade de decidir virá e você não deve pensar de forma insegura ou pequena. Lembre-se que a zona de conforto não pode ser uma condição eterna e que os novos desafios mostram o seu potencial de verdade. Aproveite as oportunidades e se abra a construir seu próprio futuro.

Peixes

O otimismo o ajudará a enxergar as saídas e escrever um futuro melhor. É preciso não deixar que os problemas tirem a sua confiança em resistir à tempestade e sair dela ainda mais forte. A tomada de decisões importantes pode chegar em momentos tumultuados, mas mostrará que as escolhas são capazes de trazer mudanças positivas.