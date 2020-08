Comércio eletrônico brasileiro cresce acima da média mundial; veja os 10 itens mais vendidos

Segundo a plataforma de dados de negócios globais Statista, o faturamento do comércio eletrônico em 2019 foi 17% maior em relação a 2018. Somente no Brasil, foram R$ 75,1 bilhões em 2019, com uma alta nominal (sem considerar a inflação) de 22,7% em relação ao ano anterior. Estima-se que as compras on-line gerem, no mercado nacional, R$ 90,7 bilhões em 2020, 21% maior do que 2019.

A lista de 10 produtos mais vendidos incluem (em ordem decrescente): roupas, sapatos, smartphones, notebooks, livros, brinquedos, produtos para o cabelo, perfumes, artigos de armarinhos e games. Selecionamos o produto mais vendido em cada categoria no site de e-commerce da Amazon para você conferir. Acompanhe:

1. Zorba Kit 6 Cuecas Boxer sem Costura Masculino







Este é o item mais vendido em Moda, seja masculina ou feminina, na Amazon. Vem com seis unidades no modelo boxer e tem três opções de cores. Compre a partir de R$ 109,90.

2. Kit 2 Pares Tênis Feminino Sapatênis Casual Eleganteria







Contém dois pares de tênis com opções de cores branco, preto e nude. Palmilha macia e tamanho entre 34 e 39. Também é o 1º mais vendido em Tênis Casuais Femininos. Compre a partir de R$ 94,90.

3. Xiaomi Redmi Note 9







1º mais vendido em Celulares e Smartphones. tem câmera quádrupla de 48 megapixels. A memória é 128GB e 4GB RAM. Tela em Gorilla Glass 5, praticamente inquebrável. Este é o modelo com versão global e vem com android 10. Compre a partir de R$ 1.509,00.

4. Samsung Book E30







1º mais vendido em Notebooks, este Samsung tem 4GB, 1TB e tela 15.6'' Full HD LED Antirreflexiva. Acabamento premium ultra fino 6.7mm e dimensões reduzidas pensando apenas 1.94 Kg. Compatível com Samsung Flow; Samsung DeX; Conexão sem fio com Smart TVs Samsung. Compre a partir de R$ 2.998,00.

5. Pequeno manual antirracista, de Djamila Ribeiro







Livro é uma questão de gosto e existem dezenas de categorias. Nós escolhemos um que tem muito a ver com o momento que causou manifestações em todo o mundo e também está entre os mais vendidos. O "Pequeno manual antirracista" traz 11 lições breves para entender as origens do racismo e como combatê-lo. Compre a partir de R$ 19,89.

6. Uno







O jogo mais vendido é fácil e todo mundo, de crianças em fase pré-escolar a adultos, sabe as regras. O Uno desenvolve a interação social, o pensamento estratégico e pode ser jogado simultaneamente por muitas pessoas. Compre a partir de R$ 16,90.

7. Cortador de Cabelos Mondial







O primeiro lugar em vendas de produtos para cabelos é um modelo unissex. O cortador de cabelos da Mundial pode ser muito útil, ainda mais nesse período de quarentena (e depois dele) para acertar as pontas do cabelo e manter a barba sob controle. Compre a partir de R$ 44,90.

8. Colônia para Bebê Hora do Sono







O perfume mais vendido é voltado para os pequenos. Pode ser uma surpresa para alguns, mas existem mesmo perfumes ideais, de crianças e adultos, para ajudar na qualidade do sono. Compre a partir de R$ 22,80.

9. Kit de Costura para Casa







Um dos itens mais procurados são os kits de costura para viagem. Afinal, aquele botão só solta da camisa social quando estamos fora de casa ou o vestido somente precisa de reparo faltando uma hora para a festa. Compre a partir de R$ 171,00.

10. The Last of Us Part II







Em games é fácil. A segunda parte do jogo "The Last of Us" foi a grande sensação do primeiro semestre deste ano e foi um dos mais vendidos em todas as plataformas de e-commerce. Ele ainda continua entre os mais desejados. Compre a partir de R$ 239,90.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.