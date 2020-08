Cinco novos recursos que serão ativados em breve pelo app WhatsApp

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha, atualmente, em novos recursos para os usuários da plataforma.

Pelo menos cinco novidades serão liberadas muito em breve pelo popular app. Confira os detalhes:

Vários dispositivos

O WhatsApp desenvolve uma função que permite até 4 dispositivos conectados em uma mesma conta simultaneamente.

Atualmente, o aplicativo está trabalhando para sincronizar o histórico de bate-papo entre as plataformas. A novidade funcionará para os sistemas Android e iOS. Confira:

Sistema iOS

Além disso, a plataforma também desenvolve um aplicativo para iPad, que será lançado após a ativação do recurso principal (Vários dispositivos).

Com isso, o usuário poderá utilizar o WhatsApp no iPhone e no iPad ao mesmo tempo, por exemplo.

🔄 WhatsApp is working to sync the chat history across platforms!

The feature to use the same WhatsApp account on multiple devices will allow to sync your chat history.https://t.co/rOFK9tSvUg

NOTE: This feature will be available in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 9, 2020