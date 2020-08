Planeta-anão Ceres possui água salgada, revela sonda da Nasa

O planeta-anão Ceres, localizado entre Marte e Júpiter, possui um vasto reservatório de água salgada em estado líquido sob sua superfície. A descoberta foi possível graças missão da sonda Down, da Nasa – agência de estudos espaciais e aeronáuticos dos Estados Unidos.

Os resultados foram publicados em sete partes, divididas entre revistas do grupo Nature, nesta segunda-feira (10).

Ceres, além de planeta-anão mais famoso do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, é também o mais próximo da Terra.

Especialistas já cogitavam que as "manchas" observadas desde 2015 no astro eram provas de um antigo oceano que percorria toda a superfície do planeta-anão. No ponto mais alto observável da Cerealia Facula (uma recente e brilhante estrutura geológica no centro da cratera), foi revelado uma mistura de diversos minerais que se formam na presença da água líquida.

Em particular, o cloreto de sódio hidratado, o nosso "sal comum" rodeado de inúmeras moléculas de água. Em um cálculo aproximado, eles estimam que o oceano estava ainda líquido há 1,2 milhão de anos.

Para os cientistas, Ceres é um "corpo geologicamente ativo" e conta ainda com vulcões congelados.