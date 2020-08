5 penteados para cabelo curto que vão deixar você mais jovem

O cabelo é uma parte fundamental da sua aparência, pois pode ajudá-la a enquadrar seu rosto e destacar suas melhores características se você escolher o corte e o estilo que é certo para você.

Desta vez, o portal Nueva Mujer criou um guia para os penteados que fazem você parecer mais jovem em todos os momentos. O melhor é que você pode fazê-los em menos de 5 minutos.

Penteados curtos que você pode fazer em 5 minutos

Tranças com cabelo solto

Divida o cabelo ao meio e leve apenas a parte superior para criar uma trança em cada lado até chegar ao meio da cabeça. Amarre as pontas e deixe o resto do cabelo solto. Crie ondas em cabelos soltos e conserte seu penteado com spray.

Rabo de cavalo alto

Esse penteado se tornou um dos favoritos nas redes sociais, e é muito fácil de fazer. Pegue a parte de cima do cabelo e prenda-o. Deixe duas mechas perto do seu rosto soltas. Em seguida, amarre o cabelo em um rabo de cavalo alto. Você pode criar ondas ou deixá-lo liso, como preferir. Este penteado vai ajudá-lo a enquadrar seu rosto e suavizar o queixo, criando um efeito de alongamento.

Coque alto

Este estilo casual é ideal para um look feminino e despreocupado. Escove todo o cabelo e penteie-o de volta. Crie um rabo de cavalo alto deixando algumas mechas de fora e role o cabelo do rabo de cavalo para criar um chongo tousled. Disponha as mechas de cabelo nas laterais do seu rosto para enquadrá-lo.

Trançado

Parta o cabelo ao meio. De cada lado, pegue uma mecha de cabelo e crie uma trança até chegar na parte de trás da cabeça. Você pode juntar as duas extremidades das tranças ou deixá-las separadas. Este é o penteado ideal para o calor, pois além de ser muito moderno, ajuda você a ficar fresca.

Com acessórios

Se você quer um estilo simples e sofisticado, então crie ondas no cabelo e, em seguida, adicione acessórios como broches de um lado. Você pode combinar diferentes formas e estilos ou escolher um único design para enfeitar sua juba.