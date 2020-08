3 cortes de cabelo perfeitos para rostos quadrados

Se você é uma das mulheres que pensa muito quando se trata de fazer uma mudança no cabelo porque a forma do rosto dela não aceita nenhuma novidade, é importante que você procure as melhores opções para que você possa fazer a transformação perfeita.

Se você descobriu que seu rosto tem forma quadrada, é porque você tem uma testa larga e uma mandíbula marcante. Então você deve procurar um corte que suavize suas facções.

Entre os melhores cortes, aqui estão três opções

Bob

Além de ser um corte que nunca sai de moda perfeito para rostos quadrados, ele vai deixar as características suaves, enquadrando o rosto. Vai fazer você parecer muito feminina e sexy.

Maxi largo com cachos

Uma juba longa é perfeita para o rosto quadrado. Este tipo de corte e penteado vai deixar seu rosto mais alongado e suavizar suas características.

Franja

Uma maneira de alongar suas características é usar franja. Escolha uma suave, repicada ou assimétrica, e você pode adicionar ondas suaves às suas mechas.