Os signos do zodíaco que podem ser muito tóxicos após um término

Alguns signos do zodíaco podem mostrar um lado obscuro após o término e ter atitudes tóxicas com o ex. Confira quais são:

Touro

Nem sempre o taurino se vinga ou atinge um ex diretamente. No entanto, seu instinto possessivo pode falar alto e o fazer insistir no outro mesmo após término. Em alguns casos, ele tentará proteger o que considera “seu” e afastará possíveis pretendentes do outro.

Gêmeos

A reação do geminiano diante de um término pode ser um pouco confusa d a atitude que ele tem com o ex pode ser bem diferente daquilo que ele demonstra para as outas pessoas. Este signo estará sempre disposto a mostrar que está certo e se fazer de bom moço, jogando toda a culpa no outro e o fazendo ser julgado também por terceiros.

Virgem

O virginiano costuma ficar muito revoltado quando as coisas terminam mal, mas ele mantém a postura e tentará justificar tudo atingindo o outro, diretamente ou indiretamente. Este signo pode se lembrar de todos os deslizes da outra pessoa e torná-los públicos.

Escorpião

O escorpiano pode acabar sendo insistente e possessivo com seu ex, não deixando o outro seguir em frente facilmente. Quando é magoado, ele guardará rancor e pode tentar se vingar de alguma maneira sutil ou não. Alguns acabam superando rápido de mais somente para decepcionar o outro.

Capricórnio

O capricorniano já pensou no término antes mesmo dele acontecer e fará o possível para sair por cima. Ele pode até evitar confusões, mas sabe como atingir o ex de forma indireta e contar vantagem sobre o quando está sendo feliz com o término.