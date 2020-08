Os signos que podem se conectar muito com a intuição este fim de semana

Durante este fim de semana e início da semana alguns signos do zodíaco podem se conectar com a própria intuição de uma forma muito potente. Confira quais são:

Câncer

Emoções, sensibilidade e intuição aumentam significativamente. Seu impulso interior o motivará a fazer novas conexões com as pessoas ou refletir sobre a forma em que vem compartilhando sua vida com os outros. Um mundo pode se abrir, mas somente se você desejar participar disso. Hora de olhar par dentro.

Leão

Nestes dias sua mente pode estar mais ligada ao subconsciente e seus pensamentos podem trazer informações importantes. Mergulhe naquilo que está acontecendo dentro de você para examinar crenças, problemas e padrões de comportamentos que podem impedi-lo de alcançar o que deseja. Você precisa iluminar o que está obscuro para se libertar.

Virgem

Sua curiosidade está mais aguçada do que nunca e sua percepção também. Sua intuição falará alto para tudo o que está relacionado com pessoas e aprendizagens. Livre-se de paranoias e use esta dádiva para o bem, centrando-se em descobrir como alcançar a sua própria felicidade ou ajudar aqueles que realmente precisam de você.

Capricórnio

A forma que você realmente se sente ou aquilo que o impede de viver plenamente seus relacionamentos com as outras pessoas pode ser revelado. Sua intuição estará em alta e é momento de prestar a atenção em seus relacionamentos importantes; como amizade, amor e laços familiares.