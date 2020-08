Os signos que nem sempre colocam a vida amorosa em primeiro lugar

Alguns signos do zodíaco podem colocar a vida amorosa em primeiro lugar, já outros não acham que esse aspecto é o mais importante e podem focar em outras paixões.

Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano gosta de amar outra pessoa, mas sabe que isso não é o único combustível da vida. Ele é muito dinâmico e pode entregar seus sentimentos em diversas atividades que considera importante. Muitos podem achar este signo imaturo, mas no fundo ele sabe lidar muito bem com a diversidade de objetivos que a vida oferece, encontrando a felicidade em tudo o que faz.

Sagitário

Em muitas fases da sua vida, o sagitariano deixa que a liberdade o guie e mostre o que é preciso. Por isso, ele nem sempre coloca a vida amorosa em primeiro lugar, deixando que novas experiências e ideias relacionadas a outros assuntos tomem o seu tempo e se tornem objetivos maiores.

Capricórnio

O capricorniano ama tudo o que faz, mesmo que isso não tenha nenhuma conexão com o romance ou sentimentos por outras pessoas. Ele pode focar intensamente e dedicar todo seu esforço a objetivos que o sintonizam com a pessoa que eles desejam ser no futuro.

Aquário

O aquariano nem sempre se sente seguro ao deixar que suas emoções e sentimentos tomem o controle da sua vida. Por isso, ele busca muitas direções e dedica sua paixão a projetos que não estão nada ligados ao amor romântico. A expressão e a inovação que ele enxerga sozinho ou em grupos, pode trazer aprendizagens e alegria suficiente.