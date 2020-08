Confira dicas para aprender inglês assistindo a filmes e séries

Mais do que opções de entretenimento, os filmes e séries estrangeiros também são oportunidade para aprender um outro idioma, como o inglês. Mas como fazer isso da maneira mais efetiva?

Para o professor Matias Pires, que oferece cursos online, tudo começa na escolha do conteúdo. Mais importante que procurar um título com diálogos mais pausados, deve-se priorizar uma série ou filme que gosta. “Assistir algo com o qual não se tem ligação, só porque alguém indicou, não vai adiantar nada”, afirma.

Sobre as legendas, a recomendação é assistir à produção mais de uma vez, sempre com o áudio original. “Na primeira vez, assista com legendas em português. Na segunda, com legenda em inglês, para assimilar palavras e sons. Depois, sem legenda alguma, para aprimorar a familiaridade com a língua.”

Uma terceira dica é em relação ao sotaque. Para Pires, por mais que a imitação de um sotaque estrangeiro ajude na sua compreensão, o ideal é que não seja algo forçado. “Somos brasileiros, temos nossos próprios sotaques. O mais importante é não perder de vista o principal objetivo de um idioma, que é favorecer a conversação entre as pessoas.”