Desenvolvimento de esperado recurso é abandonado pelo aplicativo WhatsApp

O desenvolvimento de um esperado recurso foi abandonado pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. Como revelado anteriormente, a plataforma trabalhava na função ‘modo férias’.

A novidade iria permitir interromper o desarquivamento de bate-papos silenciados/arquivados quando novas mensagens fossem compartilhadas.

O recurso arquivar conversa possibilita o usuário ocultar uma conversa individual ou em grupo. A função ‘modo férias’ seria uma nova opção para combater contatos indesejados.

Como revelado pelo site WABetaInfo, o novo modo era um recurso em desenvolvimento para iOS e Android há alguns meses.

No entanto, como apontado, o desenvolvimento foi abandonado pela plataforma, sem motivo aparente. Confira postagem:

Vacation mode was a feature under development for iOS and Android some months ago.

The development has been abandoned. 😔 pic.twitter.com/SzFhhYr0dr

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 12, 2020