9 cortes de cabelo para dar adeus ao inverno e as boas-vindas à primavera

O portal Nueva Mujer adiantou os cortes de cabelo que serão tendência em 2020 e 2021. Você pode dizer adeus aos cortes intermediários. A nova moda vai ao extremo. Use mechas extra longas ou muito curtas.

Cabelos extra longos

Se você tem um cabelo comprido (tipo Rapunzel) e está começando a pensar que está fora de moda, você não poderia estar mais enganada. As tendências capilares indicam que esse visual retorna, e com muita força.

Curtinho

Prevemos que os curtinhos farão parte dos looks de cabelo deste ano. Então você pode ousar fazer um corte radical e você vai passar essas estações totalmente in.

Mini mini cabelo

Com um estilo muito francês, as cortes vão na altura da boca. Então vamos ver uma transformação estilo bob para um corte conhecido como mini mini.

Estilo garçon

De origem francesa, este é um corte ligeiramente masculino que combina perfeitamente com as mulheres. Dá-lhes um ar de sofisticado e elegante. Deixa o pescoço nu com um pouco de abundância na área das orelhas e na frente. É um corte não muito simétrico que permite brincar com a textura do cabelo.

Cacheado curto

Os cachos voltaram à moda no comprimento que você quiser, embora a tendência esteja focada nos mais curtos.

Pixie

Este é um corte que parece que chegou para ficar. Ele manteve sua tendência até agora e permanecerá na moda até 2021. É um estilo curto com uma textura rebelde.

Cabelo com camadas muito sutis

Se você não consegue decidir entre cabelos longos ou curtos, saiba que os cortes em camadas, mas muito sutis, estarão na tendência. Isso permitirá que você dê volume e movimento ao seu cabelo.

Franja retrô

O estilo dos anos 70 está de volta. O cabelo será transportado com uma extensão intermediária e uma franja longa, bem como arredondada, acompanhada de camadas leves e muito movimento na frente.

Franjas curtas e irregulares

Como explicamos, os curtos serão usados no resto do ano, e uma das tendências que você mais vê na passarela é o estilo acompanhado de franja. Este será o look preferido das mais ousadas, porque é bem curto e irregular.