Serviços de streaming superam pela primeira vez a audiência da TV paga

Os serviços de streaming pela internet no Brasil cresceram mais de 60% no primeiro semestre deste ano. O resultado coloca o país como sexto maior mercado do mundo para canais de streaming de filmes e séries, segundo estudo feito neste mês pelo Cetic.br, departamento ligado ao Comitê Gestor da Internet do Brasil (CGI.br).

Todo esse crescimento fez o ibope de plataformas de streaming superar pela primeira vez o índice de audiência da TV por assinatura no Brasil. Em julho, a audiência geral de conteúdo em streaming registrou 6,9 pontos e 14,6% do "share" da média nacional. Já a TV paga apresentou 6,7 pontos e 14,1% de participação. O levantamento considera a audiência na faixa de horário entre 7h e 0h, nas 15 maiores regiões metropolitanas do país. Em relação ao período de 24 horas, o streaming empata em 5,7 pontos com a TV paga, mas ainda apresenta 14,7% de share, um décimo a mais que o serviço online.

O guia de streaming Just Watch também mostra que o maior crescimento foi do Amazon Prime, que pulou do quarto lugar para a segunda posição, com 23% do mercado, ficando atrás apenas da Netflix, com 30%.

O Brasil foi o mercado onde a Amazon mais cresceu no mundo durante o período avaliado. Desde o lançamento do Amazon Prime no país, em setembro passado, as vendas no mercado brasileiro cresceram mais do que em qualquer lugar do mundo.Na terceira posição vem o Globoplay (19%), seguido pelo HBO Go (7%) e Telecine Play (5%). Os 16% restantes configuram outros serviços de streaming. Confira como assinar e quanto custa os três primeiros da lista:







1. Amazon Prime Video:

O serviço da Amazon é o que reúne os lançamentos mais recentes do cinema, como Frozen 2, Rei Leão (live action), Wifi Ralph e John Wick 3. Também agrega outros serviços como frete grátis em produtos no site de e-commerce da marca. O plano do Amazon Prime tem apenas uma faixa de preço e custa R$ 9,90 mês.







2.Netflix:

é o líder de mercado e também o mais popular com várias opções de filmes, produções próprias como os elogiados Roma e O irlandês, de séries como La casa de papel e de documentários como O arremesso final. O primeiro mês é de graça para experimentar. O plano básico da Netflix custa R$ 21,90 por mês.







3. Globo Play:

O streaming da Rede Globo traz um catálogo gigante das novelas da emissora, assim como as minisséries e especiais produzidos por ela. Também estão disponíveis várias séries como The Handmaid’s Tale – O Conto da Aia, Pretty Little Liars e The Killing Eve.. A assinatura da Globo Play custa ao usuário R$ 19,90 por mês.

