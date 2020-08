Os signos que podem se tornar pessoas medrosas

Alguns signos do zodíaco podem guardar muitos receios e acabar sentindo muito medo dentro de si. Confira quais são:

Touro

Por mais que seja valete para muitas coisas, o taurino pode ter muito medo da mudança e acaba por não arriscar novos caminhos. Ele é cuidadoso e não gosta de ser surpreendido, por isso tende a temer aquilo que pode trazer reviravoltas em sua vida.

Gêmeos

Por mais que não pareça, o geminiano esconde muitos medos, mantendo o pensamento naquilo que já terminou mal no passado como um alerte. Alguns deles podem cultivar o medo de arriscar e se comprometer com coisas novas, tentando se proteger em sua zona de conforto e duvidando muito.

Câncer

O canceriano costuma guardar seus medos para si mesmo e não se mostrará vulnerável, mas no fundo ele pode ter muitas inseguranças que o fazem se sentir atemorizado diante de algumas situações ou mudanças. Este signo guarda aquilo que o decepcionou no passado e pode deixar que estes fantasmas assombrem por muito tempo.

Peixes

O pisciano pode ser muito temeroso quando se trata dos seus sentimentos, podendo se refugiar no seu mundo interno e se afastar da realidade. Alguns deles podem esconder muito do que sentem e acabam perdendo oportunidades por cultivar o medo de lidar com consequências nunca vistas.