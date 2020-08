A nova cor de cabelo que é perfeita para ‘emagrecer’ o rosto e parecer mais jovem

Um novo tom vai dominar a próxima estação, e ele é perfeito para parecer muito mais jovem. É o peachy copper, que combina tons de rosa, cobre, laranja e vermelho. A melhor coisa é que ele combina com cabelos longos e curtos, e também com loiras e morenas.

Como usar o peachy copper para parecer mais jovem

Existem várias maneiras de usar esse novo tom que está causando uma sensação e que será ideal para a mudança de visual que você quer alcançar, e aqui nós dizemos o que eles são:

Contouring

Esse tom é perfeito para um contouring, pois vai destacar as melhores características do seu rosto, fazendo você ficar linda e te dando um visual diferente.

Isso também dará luz ao seu rosto, alcançando o efeito fresco e elegante que você quer tanto.

Babylights

Babylights são mechas no tipo de balayage estilo um pouco mais natural, eles são finos, e mais leves do que o tom base, distribuídos por todo o cabelo, e as mechas da frente ficam mais claras. Por isso, são perfeitas para iluminar e emagrecer o rosto.

Balaiagem

Em cabelos escuros ele também funciona maravilhas carregando uma balaiagem com esse novo tom, você vai conseguir um novo visual.

Além disso, você causará o efeito de dar luz ao rosto, afinando suas características.