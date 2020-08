Microsoft corrige duas vulnerabilidades zero‑day na nova atualização do mês de agosto

A Microsoft lançou, nesta semana, o novo pacote de atualizações de segurança correspondente ao mês de agosto para os diversos produtos da empresa.

Como revelado pela ESET, um total de 120 vulnerabilidades foram corrigidas, das quais duas se destacam por serem zero-day e estarem sendo exploradas por cibercriminosos.

“O número de falhas corrigidas no último pacote de atualizações é bastante alto, o que o posiciona como o terceiro maior da série de patches da empresa, perdendo apenas para as 129 vulnerabilidades corrigidas em junho e as 123 falhas parcheadas no mês de julho, ambas deste ano”, detalhou.

Ainda de acordo com as informações, qlém das duas vulnerabilidades zero-day que estavam sendo exploradas antes do lançamento do patch de segurança, 17 das 120 vulnerabilidades foram classificadas como críticas e 103 como importantes.

Com informações da ESET

