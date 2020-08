Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 14 a 16 de agosto

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Seu destino está em suas mãos e que é hora de fazer mudanças positivas para viver melhor e começar a pensar no futuro. Você sempre cuida dos outros e isso às vezes o faz se desgastar muito, então evite dar importância a problemas que não são seus.

É hora de começar uma família; os solteiros podem conhecer um novo amor do signo de Gêmeos, Leão ou Capricórnio que será muito compatível. Nos próximos dias, você terá reuniões de última hora e mudanças no trabalho.

Dúvidas surgirão e podem estar relacionadas a um triangulo amoroso; É melhor você escolher quem realmente o faz sorrir e ser feliz. Seus números da sorte são 27 e 88.

Touro

Você consegue a liberação de todas as energias negativas que carregava do seu passado e dá continuidade aos projetos para ter sucesso.

Você pode se sentir sobrecarregado pela carga de trabalho e pressões; tente descansar e não fazer tudo sempre ao mesmo tempo. É preciso organizar melhor o seu tempo.

Tenha cuidado com as dores de cabeça e no peito; é preciso ter mais atenção com a saúde e não negligenciar sintomas. Cirurgias são feitas com sucesso.

Você terá sorte na sexta-feira com os números 13 e 29. A prata e as cores fortes ajudam a ter mais força espiritual. Sempre tenha em mente que você deve dar tempo ao tempo, especialmente no amor.

Gêmeos

As energias positivas e a chegada da abundância marcam sua vida. Momento de mudanças positivas no trabalho. A força espiritual está do seu lado e você deve tirar vantagem disso.

Você terá que ajudar alguém da família a resolver um problema. Você fará exames ou provas e tudo sairá bem.

Você é muito carismático e gentil com as pessoas, mas isso pode atrair inveja; é preciso se proteger e não confiar facilmente nas pessoas. Cores como o amarelo e laranja ajudam a atrair vibrações positivas.

Não se preocupe tanto com o que os outros pensam de você; seja autêntico e feliz. Você terá sorte com os números 24 e 59.

Câncer

Você deve ser mais consistente sobre as decisões que precisa tomar em sua vida pessoal, pois isso afetará seu futuro. Lembre-se de que obstáculos são experiências de vida.

Este final de semana será de sorte e você deve aproveitar essa onda de abundância. Tenha cuidado com problemas renais ou infecções sexualmente transmissíveis, pois este é o seu ponto fraco.

Você é bom em ajudar os outros sem receber nada em troca, mas às vezes podem abusar da sua boa vontade. Tente diferenciar quem são seus amigos e quem quer tirar vantagem de você.

Aqueles que são solteiros encontrarão um amor do signo de Áries, Gêmeos ou Libra que será muito compatível. Você terá sorte com os números 09 e 21.

Leão

Sua força interior será ainda maior e seu poder estará presente em seu trabalho e vida pessoal; você deve aproveitar essa sequência de boa sorte.

Seu lado místico e persuasivo estará em alta; é possível sentir o que está por vir e quais são suas melhores escolhas. Seu esforço é reconhecido e isso fará com que você se sinta bem.

Tenha cuidado com os problemas de relacionamento e não seja tão ciumento. Você estará ocupado com planejamentos ou eventos.

Seu ponto fraco é o intestino ou estômago; tenha mais atenção com a sua saúde e boa alimentação. Você terá sorte no dia 14 de agosto com os números 09 e 21. Um amigo pode pedir dinheiro emprestado. Os solteiros vão se apaixonam por alguém do signo de Libra, Aquário ou Áries.

Virgem

Você deve pensar no seu futuro e garantir o melhor. Esta pode ser a hora de tomar decisões firmes para obter o sucesso. Neste final de semana uma viagem pode surgir e é preciso deixar sua boa energia fluir.

Pague as contas e coloque tudo em ordem. Não seja mais rancoroso com seus familiares, aprenda a esquecer das mágoas e não dê importância a situações que irão passar.

Os solteiros podem se apaixonar pelo signo de Câncer, Libra ou Áries. Não confie muito em seus colegas de trabalho, um deles deseja traí-lo.

Seus números da sorte são 12 e 30. Seu melhor dia será 16 de agosto, você terá muita sorte em tudo relacionado a projetos de negócios; use vermelho e azul para multiplicar sua energia positiva.

Libra

Momento de ter gratidão com todos aqueles que te ajudam a ser uma pessoa melhor, mas também de praticar o desapego para deixar atrás com tudo que te machucou no passado, principalmente na vida amorosa.

A vida financeira melhor. Evite se envolver em fofocas no trabalho e prefira colocar alguém no seu devido lugar para não ter ainda mais problemas. É preciso ser consciente.

Você sente falta do seu ex, mas deve se lembrar que cada vez que você termina um relacionamento, o amor começa a se aproximar de uma nova forma. Não fique triste e procure se distrair.

Cuide da sua saúde física e mental com um especialista, se for necessário. Seu dia de sorte será 15 de agosto com os números 05 e 31. O laranja e o vermelho atrairão a abundância.

Escorpião

Momento de plenitude na vida; o amor será retribuído e você realizará qualquer tarefa que tiver em mente. Apenas tente ser discreto com os outros para não atrair energias negativas. Você se sente mais competente; boa hora para os estudos ou para iniciar especializações.

Um amor do passado pode desejar voltar. Lembre-se que todo mundo se engana e comete erros, por isso pense se deseja dar uma segunda chance. Os solteiros encontrarão um novo amor do signo de Câncer ou Capricórnio, que será muito compatível.

Não seja tão teimoso se um negócio ou situação no trabalho não sair como o planejado. É melhor tentar seguir em frente com outro projeto. Seus números da sorte são 13 e 29.

Sagitário

Momento de se abrir para tudo que é novo e buscar a paz interior. Apenas tenha cuidado com as decisões que toma agora e pense duas vezes no que vai fazer para que depois você não tenha nenhum contratempo em sua vida pessoal e profissional.

Você está no caminho certo em questões amorosas, a pessoa com quem você está neste momento deseja um relacionamento sério. Os solteiros vão encontrar um novo amor do signo de Libra, Capricórnio ou Áries, que será muito compatível.

Cuidado com qualquer problema de saúde. São tempos de renascimento espiritual e de ter pensamentos positivos para atrair o que deseja. Uma questão judicial será resolvida a seu favor. Seu dia de sorte será o sábado com os números 06 e 55.

Capricórnio

Você é a inspiração de muitas pessoas e transmite confiança. Continue sendo carismático para tudo correr bem.

As dificuldades no trabalho ou estudos pedem calma e prudência. Tenha cautela em tudo o que comentar sobre os outros; seu signo se caracteriza por ser sincero, portanto, tente não falar de mais.

Você crescerá economicamente e que pode planejar uma compra importante. Seus números são 31 e 40, adicione sua data de nascimento para personalizar sua sorte.

Você passa por uma fase positiva no amor; o relacionamento vai prosperar e o casal pode decidir dar um passo importante. Se você for solteiro, alguém do signo de Escorpião ou Touro pode se tornar algo mais sério em breve.

Aquário

Você pode facilmente atrair abundância para sua vida, mas evite enfrentar os problemas de forma obsessiva e deixe tudo fluir naturalmente.

Um amor muito sincero surgirá em sua vida e pode ser do signo de Touro ou Áries. Portanto, se abra sem medo a possibilidade de se apaixonar.

Aqueles que estão em um relacionamento terão algumas dificuldades devido ao ciúme, então tente não levar esse problema adiante e trabalhe a segurança em si mesmo.

Você terá sorte com os números 27 e 88 o domingo será seu melhor dia. Tenha cuidado com a saúde do seu animal de estimação e fique atento. Você manda algo par ao conserto. Você resolve algum problema legal. Continue o exercício para se sentir melhor.

Peixes

Final de semana de sorte. Focar em seu crescimento espiritual o ajudará a ser melhor em todos os sentidos. Tenha cuidado com os acidentes e tente ser mais cauteloso na rua.

Você será capaz de resolver qualquer questão de trabalho que tenha pendente. Lembre-se que você está em um momento de renascimento e isso faz crescer sua energia positiva.

Não negligencie os laços amorosos e familiares, porque mais tarde você pode se arrepender. Um convite será feito e o ajudará a crescer economicamente.

Você adquire um bem em breve. Seus números da sorte são 20 e 51. Você recebe dinheiro por uma dívida do passado.