Gostinho da Itália: apenda a fazer um risoto de blueberry

O risoto é um prato típico da região norte da Itália, na Lombardia, conhecida como a “terra do risoto”. O prato perfeito tem o arroz al dente, porém sempre muito cremoso, e geralmente feito com o arroz arbóreo para garantir a cremosidade.

“O risoto é um clássico que tem lugar especial no meu coração e na minha cozinha. Gosto de variar e fazer novas combinações. Essa versão com Blueberry é bonita e sofisticada. A fruta deixa um azedinho na boca, combinando perfeitamente com a carne de porco assada que utilizei nesse preparo”, afirma o Chef Melchior Neto .

INGREDIENTES

3 xícaras (chá) de arroz arbóreo

2 colheres (sopa) de cebola picada

200 ml de vinho tinto

1 litro de caldo de legumes

300g de blueberry

3 colheres (sopa) de azeite de oliva

10g de manteiga

50g de parmesão

Sal e pimenta do reino a gosto

1 costela de porco

Sal grosso e chimichurri pra temperar

MODO DE PREPARO

Costela de porco

Tempere a carne com sal grosso e o chimichurri. Coloque em uma assadeira e embrulhe com papel alumínio. Leve para assar em forno pré-aquecido a 250° por 1 hora. Retire o papel alumínio e deixe dourar.

Risoto de blueberry

Bata o blueberry com água no liquidificador e reserve. Em uma panela refogue as cebolas no azeite em fogo baixo, junte o arroz e depois acrescente o vinho, mexendo sempre.

Adicione o caldo de legumes aos poucos e deixe evaporar mexendo sem parar. Quando o arroz já estiver ao dente, coloque o creme de blueberry e misture bem.

Corrija o tempero com sal e a pimenta do reino e desligue o fogo. Coloque o parmesão e a manteiga misturando até incorporar. Sirva com a costela fatiada.