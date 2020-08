Conheça os benefícios da camomila para a pele, o cabelo e as unhas

Todos nós relacionamos camomila a um chá relaxante para combater o estresse. Mas poucos de nós sabem que essa planta também tem propriedades que podem nos ajudar no campo da beleza. Contamos os benefícios da camomila para pele, cabelo e unhas.

Uma das vantagens desta planta é nos ajudar a melhorar a pele. Se aplicarmos alguns sacos de chá nos olhos quando o contorno estiver inflamado ou tivermos os chamados sacos sob os olhos, sentiremos imediatamente um alívio e nossa pele voltará ao seu estado natural.

Outra razão pela qual amamos camomila é porque é rica em antioxidantes. Este é o segredo, então ele tem um efeito deflacionário e ajuda a acalmar a pele após qualquer agressão. Também combate manifestações cutâneas como psoríase e alergias.

Padroniza o tom da pele e ajuda na regeneração celular

A camomila também serve para padronizar o tom de pele. Se você tem, por exemplo, olheiras ou uma cicatriz que não sai com nada, a camomila surge como um super-herói para salvar sua pele. Esta planta tem agentes de clareamento e também ajuda a curar até mesmo as feridas que tivemos por um longo tempo.

Também é perfeita para tratar linhas finas. Isso graças ao seu conteúdo rico em polifenóis e fitoquímicos que ajudam a acelerar a regeneração celular.

Recomendamos combinar meia xícara de chá de camomila, meia de chá de hortelã e uma colher (chá) de babosa. Eles fazem uma combinação perfeita para deixar a pele radiante.

Propriedades para cabelo e unhas

Cabelo e unhas também são beneficiados pelas propriedades da camomila. Se você quiser dar um toque mais leve ao seu cabelo, ou até mesmo fazer algumas luzes naturais, você pode aplicar infusão desta planta. Você terá resultados espetaculares.

Outro benefício que a camomila pode fazer por nós é combater qualquer irritação que possa aparecer em nosso couro cabeludo. Como um prêmio extra, dará mais brilho ao seu cabelo.

Por fim, dizemos que esta planta fortalece as unhas e também remove a aparência amarelada. No caso de unhas fracas ou quebradiças, você pode misturar chá de camomila com meia colher (chá) de azeite e algumas folhas de hortelã. Deixe os ingredientes descansarem por meia hora e aplique em suas unhas como se fosse um esmalte.