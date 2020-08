A técnica para você fazer uma pipoca de cinema na sua casa

Se você chegou até aqui é porque também está com saudade de comer uma pipoquinha de cinema, né? Pois é. Enquanto a pandemia não acabar, não tem como ir até lá. No entanto, com a dica do portal Real Simple, você pode fazer uma pipoca de cinema na sua casa.

A dica é usar o óleo de coco para fazer a pipoca. Também é recomendado usar 1 colher de sopa de óleo por 1/2 xícara de grão. Para fazer a manteiga, basta colocar a quantidade que você deseja em uma panela e, em seguida, derreter no fogo. Por fim, é só colocar na pipoca.

