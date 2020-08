Os signos que podem ter mais separações na vida

Alguns signos do zodíaco podem acumular algumas decepções amorosas e ter mais separações do que outros. Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano pode ter dificuldade em viver uma vida de casal plena e demora assumir um compromisso que deixe o outro seguro. Quando se sente sobrecarregado e cobrado, especialmente por posicionamento e decisões, ele pode deixar o relacionamento esfriar e ficar em ultimo lugar na sua vida, o que facilmente culminará em término.

Sagitário

O sagitariano tende a perder o fio da meada nos relacionamentos, se esquecendo de momentos significativos rapidamente e se apegando a expectativas muito altas que podem levar a decepção. Ele se sente insatisfeito facilmente e pode desistir de tentar resolver as coisas, imaginando que será mais fácil começar do zero em outro lugar.

Capricórnio

O capricorniano prefere relacionamentos estáveis e é muito responsável, mas estas não são as únicas ambições da sua vida. Este signo possui objetivos e não deixará que um relacionamento o impeça de ir atrás do que deseja; por isso, seu parceiro pode terminar não sendo uma prioridade. Ele pode dificultar ainda mais as coisas quando não deixa espaço para criar um vínculo e momentos que fazem a relação florescer.

Aquário

O aquariano se compromete com muitas coisas em sua vida e o relacionamento é apenas uma delas. Ele pensa e pode viver o amor de muitas formas, mas sabe quando este sentimento já não o leva para um caminho positivo e prefere não perder tempo tentando adiar o inevitável.

Peixes

Por mais que acredite muito no amor e goste de fazer parte de um relacionamento, o pisciano pode ter dificuldades na hora de lidar com conflitos e resolver problemas. Tudo isso, pode fazer com que o relacionamento se desgaste aos poucos e não sobreviva aos dramas, especialmente para as pessoas que preferem se afastar dos problemas ao invés de esclarecê-los.