O conselho amoroso que pode ajudar cada signo até o fim de agosto

Estamos quase no meio de agosto e muita coisa ainda pode acontecer, especialmente na vida amorosa. Confira o conselho que pode ajudar cada signo do zodíaco neste aspecto:

Áries

Antes de tomar decisões ou dizer palavras que não podem ser remediadas, olhe para dentro de você e depois tente se lembrar das coisas que positivas que a outra pessoa já disse. Algumas coisas não podem ser apagadas. É melhor tirar um tempo para si e fazer perguntas importantes para reunir o que sente e pensar com mais clareza.

Touro

Diante de finais de ciclos ou momentos em que é preciso curar o coração, a melhor decisão é ter calma e tomar o tempo que for preciso sem cobranças ou comparações com outras pessoas. As mágoas só podem ser superadas quando as energias positivas e esperança começam a tomar conta e isso não acontece de uma hora para a outra.

Gêmeos

Só você pode mudar ou encontrar a inspiração para a sua vida. Reflita sobre o que o motiva e apaixona, encontrando assim a solução ou o caminho que precisa seguir. Você pode fazer a felicidade acontecer com o que já possui.

Câncer

Ninguém sabe o que o futuro reserva, mas mesmo é assim é importante fazer planos – o que é muito diferente de criar expectativas depositadas apenas nas outras pessoas. Não tenha medo de descobrir exatamente o que você deseja para si e trabalhar no autoconhecimento, mesmo que isso pareça assustador. O amor é sobre olhar primeiro para dentro de si com consciência.

Leão

Momento de refletir e colocar energia para superar aquilo que o faz ficar mal. É importante deixar de repetir o passado e visualizar como alcançar um futuro feliz, o que não é fácil. Lembre-se de todas as vezes que já venceu para não deixar que o cansaço o desanime.

Virgem

Mesmo nos momentos de sucesso, devemos olhar para quem guardamos em nosso coração com atenção e empatia. Manter o carinho e o espírito de reconciliação fará de você alguém melhor, que está disposto a ouvir e resolver os problemas a tempo. Quando somos positivos, as boas notícias chegam.

Libra

Muitas vezes, é preciso abandonar algumas coisas para dar espaço ao novo. No mundo, tudo se renova constantemente e esta é a beleza não só de saber se adaptar, mas também de ter coragem para encarar uma nova vida. Não se sinta preso e não continue cultivando a dor; você deve dar permissão a si mesmo para seguir em frente.

Escorpião

Quando você equilibra a mente, consegue também dominar suas emoções. Permita-se olhar sem medo para seu coração e sentimentos, pois assim você descobrirá o quanto a compaixão e empatia podem ser construtivas para o amor. Você tem o poder de unir.

Sagitário

A paciência é uma qualidade especial, principalmente no amor. Nem sempre quem acelera processos, assuntos ou projetos, sai como o vencedor da história. É necessário explorar seus sonhos e desejos plenamente, para só então fortalecer tudo o que constrói, certificando-se que as bases estão sólidas e de acordo com o que é almejado.

Capricórnio

Para construir o sucesso, é preciso ter calma e desapegar das experiências fracassadas que o feriram no passado. Olhar para dentro com amor, autoestima e confiança o ajudará a criar o novo. Prepare-se para viver novas experiências que definirão o significado de felicidade em sua vida.

Aquário

Mesmos nos momentos de tristeza ou perdas, é necessário transformar a culpa e raiva em motivação para seguir em frente e enfrentar tudo de cabeça erguida. Mergulhar nas emoções ruins não trará ensinamentos que o farão crescer; isso se adquire assumindo que mudanças indesejadas acontecem e podemos superá-las com nossos próprios méritos e também pedindo ajuda se necessário.

Peixes

Quando a vida se transforma, a transição pode assustar, mas não deve ser um impedimento. É importante visualizar as grandes oportunidades e aproveitar tudo aquilo que você nunca experimentou antes. Não ignore o chamado para a mudança.