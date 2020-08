Novos hábitos fazem crescer venda de pijamas para ficar em casa

A pandemia do coronavírus fez o mundo parar e as pessoas repensarem como trabalhar de casa – e o que vestir durante as atividades domésticas. No Reino Unido, a Browns, loja de roupas tradicionalmente de luxo londrina, revelou que nas primeiras duas semanas de lockdown teve um crescimento de 70% nas vendas em seu e-commerce dos produtos de homewear (roupas para usar em casa, numa tradução livre), em comparação às duas semanas anteriores, quando as novas regras de isolamento do governo britânico não tinham entrado em vigor.

Aqui no Brasil, as coisas não estão muito diferentes. Com parte da população em home office, as escolhas do que vestir no dia a dia mudaram um pouco. A diretora de marketing do Grupo Hope, Sandra Chayo afirmou nesta semana, durante uma live numa rede social, que a venda de pijamas da marca cresceu impressionantes 400% no e-commerce durante a quarentena. “A procura por peças mais casuais e confortáveis cresceu muito neste momento e essa tendência veio para ficar”, conta Sandra.

Selecionamos alguns modelos de pijamas para dias de preguiça em casa – ou até trabalhar no home office – sem deixar a vaidade de lado. Confira:

1. Pijama Longo Aberto Frente Malha Kioto Feminino



Esse é um dos nossos modelos preferidos. Todo mundo fica lindo nele. Em estilo minimalista, haverá até que não acredite que se trate de um pijama. Feito 100% em algodão. Compre a partir de R$ 249,90.

2. Pijama Recco Curto Super Micro Feminino



Este é mais um modelo que explica porque a venda deste tipo de roupas cresceu tanto. Nem se parece com pijama. Dá para atender a porta com ele sem se preocupar. Compre a partir de R$ 174,20.

3. Conjunto Pijama de Verão Infantil Camiseta Manga e Short Doll Victory



Mais um pijama que se não contar nem parece. Dessa vez para as crianças. Com camiseta e short compostos de 67% poliéster e 33% viscose, trata-se de um modelo unissex. Compre a partir de R$ 26,24.

4. Pijama Regata Super Man Capa Azul Infantil



Para as crianças de gostam de super-heróis, seja menina ou menino, este é o modelo ideal. Feito 100% Algodão, cintura com elástico, acabamento reforçado e capa com velcro. Compre a partir de R$ 34,80.

5. Pijama Podium Masculino



Com este modelo você pode até aparecer numa video conferência sem que ninguém saiba que se trata de um pijama. Ele é feito malha de algodão estampado, com gola careca e bolso na bermuda. Compre a partir de R$ 99,90.

6. Pijama Recco Plus Size Masculino



Ser plus size não é vergonha para ninguém. E as empresas entenderam isso faz tempo criando modelos especiais para esse público. Este modelo de mangas longas é feito 100% de algodão. Compre a partir de R$ 178,10.

