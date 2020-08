Moda: o acessório que bombou no Reino Unido após aparição de Kate Middleton

View this post on Instagram

Our floral face coverings are just as pretty as the one #katemiddleton wore in public this week 🌸 Available to order today #floralfacecoverings @printedmasks.co.uk 🌼 #printedmasks #facemasks #facecoverings #2plymask #washablereusablemask #adultmasks #kidsmasks #masks #shopmasks #londonmasks #fashionmasks #ukmasks #fashionaccessory2020 #stylishfacemasks #getontrend #thenewnormal #savelivesinstyle #wearamask #protecteachotherwearamask #maskup #facecoveringsmandatory #antiviralmask #antibacterialmask #floralmask #flowermask #katemiddletonmask #royaltymask #katemiddletonstyle 💐