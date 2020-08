Em retomada gradual, TAP Portugal terá novos voos para o Brasil a partir do mês de outubro

View this post on Instagram

#ThrowbackThursday: na semana passada, aterrámos pela primeira vez em Montreal! 👋🇨🇦 Prontos para descobrir esta cidade connosco? ✈️ #ThrowbackThursday: last week, we landed in Montreal for the first time! 👋🇨🇦 Ready to discover this city with us? ✈️ 📸: @sa_yul #tapairportugal #staralliance